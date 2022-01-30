В Украине в «красной» зоне карантина находятся две области — Минздрав
В Украине на сегодня в “красной” зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса находятся две области — Ивано-Франковская и Ровненская.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
В «оранжевой» зоне сейчас пребывают Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области – оранжевые.
Остальные регионы находятся в «желтой» зоне карантина.
По данным Минздрава, коэффициент выявления случаев заболевания в целом по стране составляет 20,8% при вставленном показателе в 20%.
Больше всего больных зафиксировано в Прикарпатье и Сумщине.
В министерстве прогнозируют уже через неделю-две увеличение количества заболевших коронавирусом до 40-60 тысяч в сутки и пиковые значения заболеваемости.