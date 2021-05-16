В Украине в "оранжевой" зоне карантина осталась только одна область

В «оранжевой» зоне эпидемической опасности остается только Черкасская область.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 16 мая.

В Черкасской области коэффициент выявления случаев инфицирования на 15 мая составил 20,7% при целевом показателе менее 20%.

Остальные регионы и Киев находятся в «желтой» зоне эпидопасности.

Напомним, по состоянию на 14 мая «оранжевый» уровень эпидопасности сохранялся только в Николаевской области, остальные регионы были в "желтой" зоне.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро, 16 мая, было зарегистрировано 3620 новых случаев коронавирусной болезни. В больницы с коронавирусом попали 2208 заболеввших; выписаны из больниц 3845 пациентов, а всего выздоровели 7921 человек. В субботу от коронавируса в Украине умерли 133 человека.

Напомним, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Институте сыворотки крови Индии, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

Агентство Телевидения Новости