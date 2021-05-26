В Украине выявили 3395 новых COVID-случаев

В Украине за минувшие сутки, 25 мая, зафиксировали 3 395 новых случаев COVID-19. Летальных случаев 208. Об этом в Телеграме сообщает Министерство здравоохранения.

"26 мая 2021 года в Украине зафиксировано 3 395 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 154 ребенка и 73 медработника", - отмечается в сообщении.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1778 человек; летальных случаев - 208; выздоровели - 14 987 человек.

По информации Минздрава, за сутки протестировано: методом ПЦР - 30 724 человека, методом ИФА - 13 108 человек, экспресс-тестами - 28 156 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277), Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 189 858 человек; выздоровели - 1 990 051 человек; летальных случаев - 49 893; проведено ПЦР-тестирований - 10 076 621.

Агентство Телевидения Новости