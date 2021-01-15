В Украине выявили 8199 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружили 8199 новых случаев COVID-19, сделав 49 596 тестов на коронавирус. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 2152 человека, умерли 166 человек и 10 328 пациентов выздоровели. 14 января сделали 30 225 ПЦР-тестов и 19 371 ИФА-тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

За все время в Украине заразились 1 146 963 человек, из них выздоровел 847 391 человек.

Агентство Телевидения Новости