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В Украине выявили 8199 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки обнаружили 8199 новых случаев COVID-19, сделав 49 596 тестов на коронавирус. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За вчера госпитализировали 2152 человека, умерли 166 человек и 10 328 пациентов выздоровели. 14 января сделали 30 225 ПЦР-тестов и 19 371 ИФА-тестов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.
За все время в Украине заразились 1 146 963 человек, из них выздоровел 847 391 человек.
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