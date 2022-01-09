В Украине за сутки — 2 810 случаев заболевания COVID-19: статистика по регионам
В Украине за сутки, 8 января, зафиксировали 2 810 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 8 января в Украине: зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 163, медработников – 33)», — говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 840 заболевших коронавирусом, умерли 75 пациентов.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания коронавирусом за сутки по регионам:
г. Киев – 437;
Винницкая область – 205;
Волынская область – 45;
Днепропетровская область – 73;
Донецкая область – 85;
Житомирская область – 79;
Закарпатская область – 45;
Запорожская область – 16;
Ивано-Франковская область – 150;
Киевская область – 193;
Кировоградская область – 62;
Луганская область – 13;
Львовская область – 257;
Николаевская область – 62;
Одесская область – 131;
Полтавская область – 126;
Ровенская область – 55;
Сумская область – 117;
Тернопольская область – 131;
Харьковская область – 128;
Херсонская область – 29;
Хмельницкая область – 75;
Черкасская область – 78;
Черновицкая область – 114;
Черниговская область – 104.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 8 января, выявили 3 195 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 января за сутки выявили 7 177 новых случаев заболевания СOVID-19
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 702 473 случая коронавируса, 3 511 269 заболевших выздоровели, летальных случаев – 97 239.
Также в Украине за сутки 26 950 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 7 018 человек, вторую – 17 425 человек, дополнительную дозу — 314 человек, бустерную дозу – 2 193 человека.
С начала вакцинальной кампании в стране прививки от коронавируса получили 14 807 336 человек, из них первую дозу – 14 807 334 человека, две дозы – 13 968 123 человека, дополнительную дозу – 6 101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек.
В общей сложности в Украине проведено 28 799 967 прививок.