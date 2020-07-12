В Украине за сутки 678 человек заболели Covid-19, на Харьковщине – 28 новых случаев и две смерти
В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 678 новых случаев заболевания.
Об этом сообщается в данных Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Как указывается, 457 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 умерли.
Количество больных коронавирусной болезнью Covid-19 в Харьковской области, по данным СНБО, составляет 2649 человек, то есть количество заболевших за сутки возросло на 28 человек.
Также в регионе за сутки зафиксированы две смерти, связанные с коронавирусом.
Таким образом, летальных случаев от Covid-19 на Харьковщине - 105.
Напомним, сутками ранее 11 июля, в Украине было выявлено 800 новых случаев заболевания Covid-19 за сутки, а на Харьковщине – 44 новых заболевших.
Количество инфицированных коронавирусом в Украине с начала регистрации заболевания на утро 12 июля составляет 53 521 человек, при этом 26 118 - выздоровели, 1 383 человека умерли.
Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 020 человек, что на 210 больше, чем днем ранее.