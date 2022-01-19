В Украине за сутки — более 12,8 тысяч случаев COVID-19: данные МОЗ по регионам
В Украине за сутки зафиксировали 12 815 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 18 января в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 422, медработников – 464)»- сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 401 заболевших коронавирусом; летальных исходов — 163; выздоровели 5 413 человек.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 3780903 заболевших коронавирусом; выздоровели 3 567 336 человек; летальных случаев – 98 712.
Днем ранее, 18 января, в Украине обнаружили 8 558 новых случаев заболевания СOVID-19.
Как сообщается в Telegram-канале МОЗ Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки в регионах:
г. Киев – 1268;
Винницкая область – 767;
Волынская область – 157;
Днепропетровская область – 414;
Донецкая область – 483;
Житомирская область – 258;
Закарпатская область – 292;
Запорожская область – 201;
Ивано-Франковская область – 1575;
Киевская область – 491;
Кировоградская область – 86;
Луганская область – 215;
Львовская область – 956;
Николаевская область – 222;
Одесская область – 534;
Полтавская область – 470;
Ровенская область – 568;
Сумская область – 860;
Тернопольская область – 528;
Харьковская область – 666;
Херсонская область – 305;
Хмельницкая область – 625;
Черкасская область – 300;
Черновицкая область – 513;
Черниговская область – 61.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Кроме того, за сутки в Украине 85 177 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 30 24 36 человек, дополнительную дозу — 614, бустерную дозу — 17 618 человек.
С начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса получили 15 053 125 человек, из них первую дозу – 15 053 123 человека, две дозы – 14 343 487 человек, дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек. В общей сложности в стране проведено 29 538 475 прививок.