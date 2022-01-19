В Украине за сутки — более 12,8 тысяч случаев COVID-19: данные МОЗ по регионам

В Украине за сутки зафиксировали 12 815 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 18 января в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 422, медработников – 464)»- сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 401 заболевших коронавирусом; летальных исходов — 163; выздоровели 5 413 человек.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3780903 заболевших коронавирусом; выздоровели 3 567 336 человек; летальных случаев – 98 712.

Днем ранее, 18 января, в Украине обнаружили 8 558 новых случаев заболевания СOVID-19.

Как сообщается в Telegram-канале МОЗ Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки в регионах:

г. Киев – 1268;

Винницкая область – 767;

Волынская область – 157;

Днепропетровская область – 414;

Донецкая область – 483;

Житомирская область – 258;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 201;

Ивано-Франковская область – 1575;

Киевская область – 491;

Кировоградская область – 86;

Луганская область – 215;

Львовская область – 956;

Николаевская область – 222;

Одесская область – 534;

Полтавская область – 470;

Ровенская область – 568;

Сумская область – 860;

Тернопольская область – 528;

Харьковская область – 666;

Херсонская область – 305;

Хмельницкая область – 625;

Черкасская область – 300;

Черновицкая область – 513;

Черниговская область – 61.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Кроме того, за сутки в Украине 85 177 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 30 24 36 человек, дополнительную дозу — 614, бустерную дозу — 17 618 человек.

С начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса получили 15 053 125 человек, из них первую дозу – 15 053 123 человека, две дозы – 14 343 487 человек, дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек. В общей сложности в стране проведено 29 538 475 прививок.

Агентство Телевидения Новости