В Украине за сутки - более 19 тысяч случаев COVID-19, умерли 734 заболевших

В Украине за сутки зафиксировали 19 120 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 25 октября в Украине: зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1414, медработников – 338)", – говорится в сообщении МОЗ Украины в Фейсбук.

Также за минувшие сутки в Украине были госпитализированы 2 939 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 734; выздорвели – 9 738 заболевших.

Всего за все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 803 159 заболевших COVID-19;

выздоровели 2 390 112 человек;

летальных исходов – 64 936;

проведено ПЦР-тестирований – 14 082 277.

С начала прививочной кампании в Украине были привиты 9 151 480 человек, из них получили одну дозу – 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 210 280 прививок.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1760), а также в Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.

Количество случаев заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1135 случаев;

Винницкая область – 394 случая;

Волынская область – 555 случаев;

Днепропетровская область – 1760 случаев;

Донецкая область – 1015 случаев;

Житомирская область – 286 случаев;

Закарпатская область – 255 случаев;

Запорожская область – 1335 случаев;

Ивано-Франковская область – 298 случаев;

Киевская область – 787 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 550 случаев;

Львовская область – 1104 случаев;

Николаевская область – 508 случаев;

Одесская область – 1605 случаев;

Полтавская область – 889 случаев;

Ровенская область – 738 случаев;

Сумская область – 669 случаев;

Тернопольская область – 413 случаев;

Харьковская область – 1255 случаев;

Херсонская область – 1222 случая;

Хмельницкая область – 415 случаев;

Черкасская область – 878 случаев;

Черновицкая область – 689 случаев;

Черниговская область – 325 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 25 октября сообщалось о 14 634 новых случаях заболевания СOVID-19.

Агентство Телевидения Новости