В Украине за сутки - более 19 тысяч случаев COVID-19, умерли 734 заболевших
В Украине за сутки зафиксировали 19 120 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 25 октября в Украине: зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1414, медработников – 338)", – говорится в сообщении МОЗ Украины в Фейсбук.
Также за минувшие сутки в Украине были госпитализированы 2 939 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 734; выздорвели – 9 738 заболевших.
Всего за все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 803 159 заболевших COVID-19;
выздоровели 2 390 112 человек;
летальных исходов – 64 936;
проведено ПЦР-тестирований – 14 082 277.
С начала прививочной кампании в Украине были привиты 9 151 480 человек, из них получили одну дозу – 9 151 478 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 058 802 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 210 280 прививок.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1760), а также в Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.
Количество случаев заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1135 случаев;
Винницкая область – 394 случая;
Волынская область – 555 случаев;
Днепропетровская область – 1760 случаев;
Донецкая область – 1015 случаев;
Житомирская область – 286 случаев;
Закарпатская область – 255 случаев;
Запорожская область – 1335 случаев;
Ивано-Франковская область – 298 случаев;
Киевская область – 787 случаев;
Кировоградская область – 40 случаев;
Луганская область – 550 случаев;
Львовская область – 1104 случаев;
Николаевская область – 508 случаев;
Одесская область – 1605 случаев;
Полтавская область – 889 случаев;
Ровенская область – 738 случаев;
Сумская область – 669 случаев;
Тернопольская область – 413 случаев;
Харьковская область – 1255 случаев;
Херсонская область – 1222 случая;
Хмельницкая область – 415 случаев;
Черкасская область – 878 случаев;
Черновицкая область – 689 случаев;
Черниговская область – 325 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 25 октября сообщалось о 14 634 новых случаях заболевания СOVID-19.