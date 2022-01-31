В Украине за сутки — более 22 тысяч случаев COVID-19: данные по регионам
В Украине за сутки зафиксировали 22 026 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 30 января в Украине зафиксировано 22026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2865, медработников – 337)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 322 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 78; выздоровели 4 346 человек.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за сутки составило:
г. Киев – 1026;
Винницкая область – 1070;
Волынская область – 420;
Днепропетровская область – 781;
Донецкая область – 584;
Житомирская область – 1576;
Закарпатская область – 684;
Запорожская область – 142;
Ивано-Франковская область – 1006;
Киевская область – 591;
Кировоградская область – 233;
Луганская область – 130;
Львовская область – 2934;
Николаевская область – 537;
Одесская область – 1412;
Полтавская область – 291;
Ровенская область – 823;
Сумская область – 1331;
Тернопольская область – 1124;
Харьковская область – 1294;
Херсонская область – 452;
Хмельницкая область – 2092;
Черкасская область – 432;
Черновицкая область – 870;
Черниговская область – 191.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Днем ранее, 30 января, в Украине выявили 24 508 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 4 064 495 заболевших коронавирусом; 3 622 745 человек выздоровели, умерли – 100 203.
Кроме того, за сутки в Украине 20 983 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 6524 человека, вторую дозу — 7653 человека, дополнительную дозу — 98 человек, бустерную дозу — 6708 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 15 324 675 человек, из них первую дозу – 15 324 673 человека, две дозы – 14 619 487 человек, дополнительную дозу – 16 695 человек, бустерную дозу – 339 726 человек.
Всего в стране проведено 30 300 581 прививки от коронавируса.