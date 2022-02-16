В Украине за сутки — более 31,5 тысячи заболевших СOVID-19: данные по регионам

В Украине за сутки зафиксировали 31 513 новых случаев заболевания СOVID-19.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 15 февраля в Украине: зафиксировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 872, медработников – 992», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 640 заболевших коронавирусом, выздоровели 27 684 человека, умерли 310 заболевших.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество заболевших в регионах за сутки составляет:

г. Киев – 4378;

Винницкая область — 667;

Волынская область – 1012;

Днепропетровская область – 1952;

Донецкая область – 1757;

Житомирская область – 957;

Закарпатская область – 492;

Запорожская область – 1597;

Ивано-Франковская область – 542;

Киевская область – 1259;

Кировоградская область – 541;

Луганская область – 738;

Львовская область — 919;

Николаевская область –928;

Одесская область – 2847;

Полтавская область – 1523;

Ровенская область –1007;

Сумская область – 1159;

Тернопольская область – 624;

Харьковская область — 1765;

Херсонская область – 785;

Хмельницкая область – 1439;

Черкасская область – 1112;

Черновицкая область – 429;

Черниговская область – 1084.

Информация с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствует.

Напомним, днем ранее, 15 февраля за сутки выявили 29 724 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировано 4 603 930 случаев коронавируса, 3 839 314 заболевших выздоровели, летальных случаев – 103 565.

Кроме того, за сутки в стране 65 805 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 18 24 человек дозу – 29 307 человек, дополнительную дозу — 542 человека, бустерную дозу – 17 709 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привиты 15 613 185 человек, из них получили первую дозу – 15 613 183 человека, две дозы – 15 014 883 человека, дополнительную дозу – 24 747 человек, бустерную дозу – 599 058 человек.

Всего в стране сделали 31 251 871 прививку от СOVID-19.

Агентство Телевидения Новости