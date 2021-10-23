В Украине за сутки обнаружили более 23 тысяч случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 22 октября, в Украине зафиксировали 23 229 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 5 362 человека; летальных случаев - 483; выздоровели - 8 330 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 748 614 человек; выздоровели - 2 369 695 человек; летальных случаев - 63486; проведено ПЦР-тестов - 13 927 353.

Агентство Телевидения Новости