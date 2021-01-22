В Украине за сутки зафиксировали 5 348 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 5 348 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали - 1900 человек, летальных случаев – 163, выздоровели – 14 239 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии в Украине составило 1 182 969 человек, 21 662 человек умерли, выздоровели – 928 969 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (507), а также в Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 507 случаев;

Винницкая область - 162 случая;

Волынская область - 135 случаев;

Днепропетровская область - 414 случаев;

Донецкая область - 266 случаев;

Житомирская область - 152 случая;

Закарпатская область - 142 случая;

Запорожская область - 350 случаев;

Ивано-Франковская область - 226 случаев;

Киевская область - 313 случаев;

Кировоградская область - 28 случаев;

Луганская область - 67 случаев;

Львовская область - 370 случаев;

Николаевская область - 275 случаев;

Одесская область - 287 случаев;

Полтавская область - 192 случая;

Ровенская область - 160 случаев;

Сумская область - 123 случая;

Тернопольская область - 113 случаев;

Харьковская область - 300 случаев;

Херсонская область - 81 случай;

Хмельницкая область - 134 случая;

Черкасская область - 195 случаев;

Черновицкая область - 217 случаев;

Черниговская область - 139 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее в Украине зафиксировали 5 583 случая COVID 19.

Агентство Телевидения Новости