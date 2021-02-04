В Украине за сутки зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 5 082 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Так, количество инфицированных с начала пандемии в Украине составило 1 232 246 человек, умерли 23 229 заболевших, выздоровели – 1 055 406 человек, болеют 153 611 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Хмельницкой (429) и Ивано-Франковской областях (354), в Киеве (342), во Львовской (308), Харьковской (299) и Закарпатской (299) областях.

Количество заболевших в регионах за сутки:

г. Киев - 342 случая;

Винницкая область - 235 случаев;

Волынская область - 112 случаев;

Днепропетровская область - 223 случая;

Донецкая область - 159 случаев;

Житомирская область - 282 случая;

Закарпатская область - 299 случаев;

Запорожская область - 253 случая;

Ивано-Франковская область - 354 случаев;

Киевская область - 189 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 77 случаев;

Львовская область - 308 случаев;

Николаевская область - 97 случаев;

Одесская область - 163 случая;

Полтавская область - 160 случаев;

Ровенская область - 173 случая;

Сумская область - 133 случая;

Тернопольская область - 222 случая;

Харьковская область - 299 случаев;

Херсонская область - 55 случаев;

Хмельницкая область - 429 случаев;

Черкасская область - 182 случая;

Черновицкая область - 177 случаев;

Черниговская область - 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 3 февраля в Украине зафиксировали 3 285 новых случаев коронавируса.

Агентство Телевидения Новости