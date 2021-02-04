В Украине за сутки зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 5 082 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Так, количество инфицированных с начала пандемии в Украине составило 1 232 246 человек, умерли 23 229 заболевших, выздоровели – 1 055 406 человек, болеют 153 611 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Хмельницкой (429) и Ивано-Франковской областях (354), в Киеве (342), во Львовской (308), Харьковской (299) и Закарпатской (299) областях.
Количество заболевших в регионах за сутки:
г. Киев - 342 случая;
Винницкая область - 235 случаев;
Волынская область - 112 случаев;
Днепропетровская область - 223 случая;
Донецкая область - 159 случаев;
Житомирская область - 282 случая;
Закарпатская область - 299 случаев;
Запорожская область - 253 случая;
Ивано-Франковская область - 354 случаев;
Киевская область - 189 случаев;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 77 случаев;
Львовская область - 308 случаев;
Николаевская область - 97 случаев;
Одесская область - 163 случая;
Полтавская область - 160 случаев;
Ровенская область - 173 случая;
Сумская область - 133 случая;
Тернопольская область - 222 случая;
Харьковская область - 299 случаев;
Херсонская область - 55 случаев;
Хмельницкая область - 429 случаев;
Черкасская область - 182 случая;
Черновицкая область - 177 случаев;
Черниговская область - 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 3 февраля в Украине зафиксировали 3 285 новых случаев коронавируса.