В Украине за сутки зафиксировали почти 9 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 8 997 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8 997 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 2567 человек, летальных случаев – 148, выздоровели - 11 316 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 099 493 человек, 19 505 человек - умерли от Covid-19, выздоровели – 773 214 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (731), а также в Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

По данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сейчас в Украине коронавирусом болеют 306 774 человек.

Количество подозрений на заболевание за минувшие сутки составило 9 341.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 731 случай;

Винницкая область - 250 случаев;

Волынская область - 142 случая;

Днепропетровская область - 414 случаев;

Донецкая область - 572 случая;

Житомирская область - 463 случая;

Закарпатская область - 111 случаев;

Запорожская область - 509 случаев;

Ивано-Франковская область - 137 случаев;

Киевская область - 480 случаев;

Кировоградская область - 82 случая;

Луганская область - 331 случай;

Львовская область - 288 случаев;

Николаевская область - 411 случаев;

Одесская область - 694 случаев;

Полтавская область - 389 случаев;

Ровенская область - 326 случаев;

Сумская область - 505 случаев;

Тернопольская область - 198 случаев;

Харьковская область - 599 случаев;

Херсонская область - 147 случаев;

Хмельницкая область - 411 случаев;

Черкасская область - 233 случая;

Черновицкая область - 161 случай;

Черниговская область - 413 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщалось, днем ранее, 6 января в Украине выявили 6 911 случаев инфицирования COVID-19.

Агентство Телевидения Новости