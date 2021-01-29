В Украине за сутки зарегистрировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зарегистрировали 5 181 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"5 181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 29 января 2021 года. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1 916 человек; летальных случаев - 128; выздоровели – 11 310 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.
Таким образом, количество инфицированных с начала пандемии в Украине на сегодня достигло 1 211 593 человек, 22 479 заболевших умерли, зарегистрирован 1 003 341 выздоровевший.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), а также в Киеве (361) и Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
Количество случаев заболевания в регионах за сутки:
г. Киев - 361 случай;
Винницкая область - 282 случая;
Волынская область - 159 случаев;
Днепропетровская область - 259 случаев;
Донецкая область - 193 случая;
Житомирская область - 167 случаев;
Закарпатская область - 137 случаев;
Запорожская область - 232 случая;
Ивано-Франковская область - 356 случаев;
Киевская область - 326 случаев;
Кировоградская область - 27 случаев;
Луганская область - 40 случаев;
Львовская область - 440 случаев;
Николаевская область - 207 случаев;
Одесская область - 260 случаев;
Полтавская область - 218 случаев;
Ровенская область - 209 случаев;
Сумская область - 123 случая;
Тернопольская область - 179 случаев;
Харьковская область - 248 случаев;
Херсонская область - 70 случаев;
Хмельницкая область - 147 случаев;
Черкасская область - 131 случай;
Черновицкая область - 258 случаев;
Черниговская область - 152 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 28 января, в Украине выявили за сутки 5 529 новых случаев COVID-19.