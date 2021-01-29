В Украине за сутки зарегистрировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зарегистрировали 5 181 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 29 января 2021 года. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1 916 человек; летальных случаев - 128; выздоровели – 11 310 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук сегодня утром.

Таким образом, количество инфицированных с начала пандемии в Украине на сегодня достигло 1 211 593 человек, 22 479 заболевших умерли, зарегистрирован 1 003 341 выздоровевший.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), а также в Киеве (361) и Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

Количество случаев заболевания в регионах за сутки:

г. Киев - 361 случай;

Винницкая область - 282 случая;

Волынская область - 159 случаев;

Днепропетровская область - 259 случаев;

Донецкая область - 193 случая;

Житомирская область - 167 случаев;

Закарпатская область - 137 случаев;

Запорожская область - 232 случая;

Ивано-Франковская область - 356 случаев;

Киевская область - 326 случаев;

Кировоградская область - 27 случаев;

Луганская область - 40 случаев;

Львовская область - 440 случаев;

Николаевская область - 207 случаев;

Одесская область - 260 случаев;

Полтавская область - 218 случаев;

Ровенская область - 209 случаев;

Сумская область - 123 случая;

Тернопольская область - 179 случаев;

Харьковская область - 248 случаев;

Херсонская область - 70 случаев;

Хмельницкая область - 147 случаев;

Черкасская область - 131 случай;

Черновицкая область - 258 случаев;

Черниговская область - 152 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 28 января, в Украине выявили за сутки 5 529 новых случаев COVID-19.

Агентство Телевидения Новости