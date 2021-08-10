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В Украине зафиксировали 781 новый случай COVID-19

В Украине зафиксировали 781 новый случай COVID-19

За сутки 9 августа в Украине зафиксировали 781 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 28). Об этом сообщает Минздрав в Фейсбуке.

"Также за прошедшие сутки госпитализированы 335 человек; летальных случаев - 24; выздоровели 1 390 человек. За сутки протестированы методом ПЦР 21 705 человек, методом ИФА - 7 698 человек, экспресс-тестами - 15 150 человек", - говорится в сообщении.

Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35) и Полтавской (35) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 260 232 человека, выздоровели - 2 192 592 человека; летальных случаев - 53 124, проведено ПЦР-тестов - 11 559 179.

Агентство Телевидения Новости

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