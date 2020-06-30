В украинских больницах удвоилось количество пациентов с COVID

За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили у 63 детей и 56 медиков.

Об этом на брифинге во вторник, 30 июня, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 706 человек. Из них 63 ребенка и 56 медработников. Были госпитализированы 192 человека", - сообщил Степанов.

Он отметил, что в период с 18 по 24 июня Минздрав фиксировал количество госпитализированных с COVID-19 на уровне 749 человек в течение недели. Однако в период 22-28 июня это количество составляет 1410 человек.

"Я хочу напомнить, что госпитализация происходит исключительно тех людей, которые находятся в состоянии средней тяжести или в тяжелом состоянии течения болезни", - добавил министр.

Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19, за сутки - 706 новых.

Агентство Телевидения Новости