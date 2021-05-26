В Украину приехала вакцина Pfizer, приобретенная за средства госбюджета

Утром 26 мая в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Это первая поставка вакцины, которая была приобретена за счет государственного бюджета.

Самолет с партией вакцины Pfizer прибыл в международный аэропорт "Киев". Теперь она должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а уже оттуда развезут по регионам Украины.

Напомним, до этого в Украину поступили две партии вакцины Pfizer, но по глобальному механизму COVAX. В рамках этого механизма страны бесплатно получают вакцины от разных производителей.

Агентство Телевидения Новости