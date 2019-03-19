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В Україні бум на медичний спецтранспорт

В Україні бум на медичний спецтранспорт

Медична реформа та децентралізація значно підвищили попит на медичний автотранспорт та спецзасоби. Громади та медустанови закупають як техніку, що була у вжитку, так і нову — від вітчизняних виробників.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на сторінку компанії “Спецтехкомплект”.

У компанії, яка займається виробництвом спецтехніки, відмічають значне зростання попиту на автомобілі медичної допомоги вже 3-й місяць поспіль.

Медична автоспецтехніка користується великим попитом як у містах-мільйонниках України, так і на периферії — відмічають у компанії

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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