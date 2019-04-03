Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:28
Просмотров: 54

В Україні почав працювати “електронний рецепт” для пацієнтів

В Україні почав працювати “електронний рецепт” для пацієнтів

Для пацієнтів, які отримують препарати за державною програмою “Доступні ліки” з 1 квітня 2019 року запроваджується електронний рецепт. Для тих, хто досі не уклав договір зі своїм сімейним лікарем, його можна підписати під час візиту до лікаря й одразу ж отримати електронний рецепт.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу МОЗ.

З 1 квітня пацієнти, які користуються урядовою програмою «Доступні ліки», почнуть отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми за електронним рецептом. Отримати електронний рецепт можна лише у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Запуск електронного рецепта дозволить пацієнтам отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив’язки до місцевості. Це зробить програму ще доступнішою для пацієнтів переконані у МОЗ.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

МОЗ України презентувало основні напрямки фармполітики на конференції ISPOR у Варшаві
02.04.2019 08:08    83
Медпрепарати на понад 250 тисяч гривень виявили в пункті пропуску на Волині (ВІДЕО)
30.03.2019 07:12    100
Ліки від раку крові нового покоління схвалили в Японії
29.03.2019 09:10    127
Україна починає співпрацю з Швейцарією у сфері розвитку медичної освіти
27.03.2019 11:02    131
З початку року на кір захворіли майже 33 000 українців, 14 померли. Єдиний надійний захист — вакцинація
26.03.2019 09:11    120
Супрун хоче кримінальну відповідальність за ліки без рецепту
24.03.2019 08:02    135
Перші аукціони ДП "Медичні закупівлі України": оцінка результатів
23.03.2019 10:39    134
Харьковской компании запретили производство «Цитрамона»
22.03.2019 09:44    729
Вакцинація стала ще доступнішою: знято застарілі обмеження щодо лікарів-ФОП і кабінетів щеплень
21.03.2019 10:00    165
Як МОЗ України регулюватиме ціни на ліки з Нацпереліку
19.03.2019 09:21    103
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 