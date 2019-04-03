В Україні почав працювати “електронний рецепт” для пацієнтів

Для пацієнтів, які отримують препарати за державною програмою “Доступні ліки” з 1 квітня 2019 року запроваджується електронний рецепт. Для тих, хто досі не уклав договір зі своїм сімейним лікарем, його можна підписати під час візиту до лікаря й одразу ж отримати електронний рецепт.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу МОЗ.

З 1 квітня пацієнти, які користуються урядовою програмою «Доступні ліки», почнуть отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми за електронним рецептом. Отримати електронний рецепт можна лише у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Запуск електронного рецепта дозволить пацієнтам отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив’язки до місцевості. Це зробить програму ще доступнішою для пацієнтів переконані у МОЗ.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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