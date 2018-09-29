В Україні заборонили популярні дитячі ліки

Мова йде про оральні краплі "Колігаз-Здоров'я" 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі всіх серій

В Україні тимчасово заборонили краплі від надмірного газоутворення у немовлят. Про це повідомляє прес-служба Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Мова йде про оральні краплі "Колігаз-Здоров'я" 40 мг/мл, по 30 мл у флаконі всіх серій. Виробник ліків - ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна. Реєстраційне посвідчення препарату UA/12946/01/01.

Як повідомляв 5.UA, в Україні заборонили продаж, зберігання та застосування майже семи десятків лікарських препаратів, з яких 43 – виробництва Російської Федерації. Як стало відомо, основна причина заброни – ввезення ліків на територію України з порушенням вимог законодавства. Зокрема, у документі вказується, що медзаклади, аптеки, лікарні та амбулаторії мають негайно, після отримання розпорядження, перевірити – чи є у них препарати зі списку. Крім того – вилучити їх із обігу для подальшого знищення та утилізації.

Источник: 5.ua

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