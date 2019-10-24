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В Україні зафіксовано спалах дифтерії: хворобу діагностували у 15 ужгородських студентів

В Україні зафіксовано спалах дифтерії: хворобу діагностували у 15 ужгородських студентів

Захиститися від смертельно небезпечної хвороби можна лише шляхом щеплення

Захворюваність на дифтерію в Ужгороді зростає. З цим діагнозом до тамтешньої лікарні ушпиталили 15-х студентів. Стан інфікованих задовільний, перебіг хвороби легкий. Про це повідомляє "5 канал".

Водночас, за інформацією медиків, у місті брак протидифтерійної сироватки. По допомогу вже звернулися до МОЗу. Востаннє дифтерію на Закарпатті діагностували 10 років тому. Захиститися від смертельно небезпечної хвороби можна лише шляхом щеплення.

"Наразі в області є тільки 8 доз протидифтерійної сироватки, але ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я, і зараз будемо мати розмови в телефонному режимі, такі сироватки є в кожній області, і при потребі, думаю, що Міністерство сьогодні вже вирішить це питання, як перерозподілити її між областями і поповнити наш запас. Поки що ті хворі, які знаходяться у нас, не потребують введення цієї сироватки, тому що вони майже не мають ніяких клінічних проявів", – зазначив директор НКП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Михайло Поляк.

Нагадуємо, про першого хворого студента-іноземця стало відомо 17 жовтня. Його ушпиталили. Усі, кому медики за останні кілька днів діагностували інфекцію, – контактували з ним. Нині лікарі продовжують масове обстеження решти студентів, щоб якомога швидше виявити і локалізувати поширення інфекції.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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