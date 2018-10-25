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В Україну прибули 392 тисячі доз вакцин проти кору

В Україну прибули 392 тисячі доз вакцин проти кору

Нову партію вакцини КПК проти кору, паротиту та краснухи на замовлення МОЗ України доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Загалом в Україні наявні понад мільйон доз вакцин КПК.

392 тисячі доз вакцини були закуплені ЮНІСЕФ за кошти державного бюджету на замовлення Міністерства охорони здоров’я і доставлені в рамках державної програми імунізації та у відповідь на спалах кору, що триває в Україні. Повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на прес-службу МОЗ.

За останній тиждень на кір захворіли 707 українців, а з початку 2018 року – понад 33 тисячі. Найбільше хворіють кором у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший (Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська області). Ризик захворіти збільшується й через спільне перебування дітей школах та дитячих садках.

Специфічного лікування від кору не існує, аде хворобі можна запобігти. Вакцинація – єдиний надійний спосіб захиститися від кору. Дуже важливо, щоб діти були вчасно щеплені за Календарем профілактичних щеплень.

Якщо ваша дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, або ви не пам’ятаєте, коли і які щеплення ви робили дитині, зверніться до медичного закладу, щоб якнайшвидше отримати безоплатне щеплення.

Зробити безоплатне щеплення КПК та надолужити пропущені дози вакцини можна усім дітям до 18 років, а також дорослим із груп ризику: військовим, учасникам Операції об’єднаних сил, студентам, освітянам і медикам.

В Україні наявна достатня кількість вакцин проти кору: з новою поставкою загальна кількість наявних вакцин перевищує 1 мільйон доз.

Нова партія вакцин проти кору, паротиту та краснухи «М-М-Р ІІ» вироблена компанією «Мерк» (Merck Vaccines), США. Це ефективна та безпечна вакцина, прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Источник: uprom.info

Автор: Максим Овчаренко, журналіст Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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