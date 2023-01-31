В Ізюмі майже 400 людей зробили щеплення від ковіду

Майже 400 людей отримали щеплення від коронавірусу в Ізюмі після звільнення. Під час окупації у місті були проблеми з ліками та медобслуговуванням. Нині, кажуть лікарі, мають вакцини не тільки від COVID-19, а й від інших хвороб.

Під час окупації та боїв за Ізюм щепити людей можливості не було, а препарати в холодильниках зіпсувалися, тому що не було світла, розповідає медсестра Олена Савченко. Каже, зараз в амбулаторії є генератор на випадок вимкнень.

Вакцинацію дорослих і дітей відновили торік у жовтні, після звільнення Ізюма, розповідає Олена.

“Приводять дітей до року, які народилися в окупації – ми їх щепимо. У нас є вакцини проти кашлюка, дифтерії, правця, гемофільної інфекції, гепатиту Б, поліомієліту”, — каже медична сестра.

За її словами, з протикоронавірусних вакцин є Commirnaty від бельгійського виробника Pfizer, а також вакцина для дітей від 5 до 12 років.

“Поки ми виїжджали й щепили наших освітян, КП “Благоустрій”, адміністрацію – тих, хто працює з людьми. Села плануємо. Була одна лежача пацієнтка, ми виїжджали до неї додому. Якщо будуть охочі, будемо робити вакцинацію, як раніше”, — каже медична сестра.

Олена каже, що щепитися від грипу та коронавірусної інфекції приходить багато охочих, навіть на четверту дозу. На даний час проти COVID-19 щепили 388 людей.

Жителька Ізюма Ірина Дендеберова отримала у лікарні бустерну дозу проти коронавірусу. До цього вона щепилася понад рік тому.

“Передусім, про здоров’я переймаємося. У мене вся сім’я вакцинувалася Pfizer. Перенесли дуже добре. Як почалася окупація, ми й забули про хвороби. Була мрія тільки вижити, і все. Більше нічого”, — згадує Ірина.

У центрі первинної медико-санітарної допомоги в Ізюмі достатньо швидких тестів на коронавірус, повідомляє директорка Ізюмського центру первинної медико-санітарної допомоги Юлія Вродзинська.

“Ми робимо перевірки, і випадків COVID-19 дуже мало. В основному, перебіг легкий. Я вважаю, і колеги підтвердять, що це — результат вакцинації, тих щеплень, які ми провели”, — говорить директорка центру.

За її словами, медики робитимуть щеплення і на виїзді. Нині збирають заявки від жителів сіл поблизу Ізюма, звідки складно дістатися міста.

Джерело: Суспільне

Агентство Телевидения Новости