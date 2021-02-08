Вакцина Oxford-AstraZeneca дає обмежений захист від нового штаму з ПАР - вчені

Вакцина британської фармкомпанії AstraZeneca і Оксфордського університету дає обмежений захист при легкому і помірному перебігу хвороби, викликаної новим південноафриканським штамом коронавірусу.

Про це заявили у AstraZeneca з посиланням на попередні результати дослідження.

Вони також повідомили, що поки неповністю визначили, чи захищає вакцина від важкого перебігу захворювання, викликаного більш трансмісивним варіантом коронавірусу.

Попередні результати невеликого тестування за участі понад 2 тисяч людей ще не пройшли експертну оцінку.

Дослідження, про яке першою написала Financial Times, припускає, що вакцина забезпечує обмежений захист при легкому і помірному перебігу хвороби, викликаної цим штамом.

Очікується, що результати офіційно оприлюднять у понеділок.

В AstraZeneca заявили, що вони поки не змогли належним чином встановити, чи зможе вакцина запобігти важким випадкам захворювання та госпіталізації, оскільки учасники дослідження були переважно молодими здоровими людьми.

Але компанія впевнена, що вакцина забезпечить захист від серйозних випадків, оскільки активність антитіл при її застосуванні така ж, як у інших вакцин проти коронавірусу.

Одна з авторів вакцини Oxford-AstraZeneca, професорка Сара Гілберт сказала, що дослідники вже працюють над новою вакциною, призначеною для боротьби з південноафриканським штамом.

"Цього року ми розраховуємо показати, що нова версія вакцини генеруватиме антитіла, які розпізнають новий штам. Це буде дуже схоже на роботу з вакцинами від грипу. Схоже на те, що вона буде доступна восени", - сказала професорка Гілберт в інтерв'ю журналісту ВВС Ендрю Марру.

Майкл Хед з Британського університету Саутгемптона вважає: якщо вакцина Oxford-AstraZeneca даватиме обмежений захист при легкому і помірному перебігу COVID-19, але запобігатиме важким випадкам, це "все одно буде доволі гарним результатом".

"Гадаю, не варто надто хвилюватися [через результати], але потрібно побачити повне дослідження, щоб зрозуміти, якими насправді є наслідки", - сказав він BBC.

Ніккі Канані, медична директорка служби первинної медико-санітарної допомоги NHS England, закликала людей робити щеплення, коли їм пропонують, додавши, що є свідчення того, що вакцина "дуже захищає" - особливо проти тяжкого перебігу, госпіталізації і смерті.

Однак, як вона розповіла BBC Breakfast, тепер науковцям доведеться постійно стежити за тим, як працюють вакцини проти коронавірусу, оскільки їх, ймовірно, доведеться робити щороку, щоб "врахувати будь-які зміни" у варіантах вірусу, так само як при щепленні від грипу.

Що відомо про вакцину AstraZeneca

Клінічні випробування вакцини проводиди у Британії, Бразилії та Південній Африці.

Вони разом показали, що AstraZeneca є безпечною та ефективною у профілактиці COVID-19 у людей віком від 18 років.

Вакцини для українців

Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусної інфекції, повідомив у п'ятницю Офіс президента.

Це будуть вакцини AstraZeneca та Novavax.

За словами міністра здоров'я Максима Степанова, поставки почнуться з лютого 2021 року.

Источник: bbc.com

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