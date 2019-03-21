Вакцинація стала ще доступнішою: знято застарілі обмеження щодо лікарів-ФОП і кабінетів щеплень

Відтепер лікарі, які надають медичну допомогу як фізичні особи підприємці, також можуть проводити вакцинацію. Так само змінились вимоги до місць проведення щеплень: вони відповідають сучасним нормам і не містять зайвих обмежень.

Наказом МОЗ України №280 від 1 лютого 2019 року (https://bit.ly/2uhtI9u) затверджено зміни до «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень».

Нині 100 лікарів-ФОП по всій країні вже уклали договори з Національною службою здоров’я. Відповідно до договору, вони мають надавати весь перелік послуг первинної медичної допомоги, зокрема – вакцинувати пацієнтів, які підписали з ними декларації. Зараз вони мають таку можливість, адже відтепер скрізь у Положенні, де було зазначено, що ця послуга може бути надана в закладі охорони здоров’я, додано «та місці надання медичних послуг ФОП». Ті дії та рішення, які раніше належали до компетенції керівника та працівників медичного закладу, тепер також доступні лікарям-ФОП.

Крім цього, модернізовано вимоги до місць, у яких можуть проводитись щеплення. Поняття «кабінет щеплення» замінили на «пункт щеплення». Вимоги до нього відповідають сучасним нормам і не містять зайвих обмежень, які накладали положення про кабінет щеплень. Норми, викладені у наказі Міністерства охорони здоров’я України від 31 грудня 2009 року № 1095 «Питання організації роботи кабінетів щеплень», не актуальні. Тобто відтепер, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, регулюються не вимоги до окремих кабінетів, а вимоги до трьох базових речей:

1. забезпечення безпечності медичного імунобіологічного препарату,

2. інфекційного контролю (захист пацієнта та медичного працівника);

3. дотримання правил поводження з епідемічно-небезпечними медичними відходами.

У новому наказі, зокрема, вже немає обмежень щодо площі приміщення, у якому можна робити щеплення.

Пункт щеплення може бути тимчасовим — де щеплення проводяться лише впродовж 24 годин.

Постійний пункт щеплення має бути оснащений:

— холодильником для зберігання лікарських засобів;

— термометром в холодильнику на другій полиці та термометром для валідації його показань;

— сумкою-холодильником з двома комплектами холодових елементів та термометром;

— столиком, що за розмірами здатний вмістити одну невелику сумку-холодильник, ін'єкційні матеріали і коробку для безпечної утилізації шприців;

— наборами лікарських засобів та медичними виробами для надання медичної допомоги при невідкладних станах, а також аптечками для надання екстреної медичної допомоги;

— коробкою для безпечної утилізації шприців;

— кушеткою для проведення профілактичного щеплення і сповивання дитини за необхідності або стільцем;

— облаштованим місцем для гігієни рук (вода, мило). За неможливості обладнання місця для миття рук потрібно облаштувати дозатор з антисептиком для обробки шкіри рук;

— бактерицидним опромінювачем або іншим пристроєм для знезараження повітря;

— інформаційними матеріалами, плакатами з вакцинації для населення і навчальними посібниками, в тому числі візуалізаційними матеріалами надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах, які можуть виникнути після застосування імунобіологічних препаратів (за можливості);

— термометром для вимірювання температури у приміщенні.

Тимчасові пункти щеплення можна облаштовувати без холодильника, достатньо мати дві сумки-холодильники з термометрами та відповідною кількістю холодових елементів залежно від обсягу вакцин.

Відповідні зміни також внесені до Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 квітня 2013 року № 259.

Також підготувати документи для акредитації і пройти її тепер буде значно простіше. Спрощено і отримання ліцензії (http://moz.gov.ua/article/for-medical-staff/urjad-sprostiv-akreditaciju-medichnih-zakladiv-).

Источник: moz.gov.ua

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