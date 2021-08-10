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Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів - аналіз МОЗ

Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів - аналіз МОЗ

За попередніми даними аналізу випадків захворювання на COVID-19 в Україні за останні три місяці, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Як рахується:

Станом на 03 серпня, повністю вакцинованих було близько 5.6% населення України, а серед хворих було 0.7% вакцинованих. Тоді ризик захворіти у невакцинованих є у [(100%-0.7%)/(100% - 5.6%)]/(0.7%/5.6%) = 8.42 разів більшим. Аналогічно, ризик захворіти з подальшою госпіталізацією у невакцинованих є у [(100%-0.4%)/(100% - 5.6%)]/(0.4%/5.6%) = 14.77 разів більшим.

Джерела даних:

За даними Електронної системи охорони здоров’я за період з 10 травня по 3 серпня 2021 року, було зареєстровано 99 583 випадків захворювання українців на COVID-19. 662 з них, або 0,66%, були щеплені двома дозами.

Серед 24 442 госпіталізованих внаслідок коронавірусного захворювання лише 95 людей були повністю вакциновані. Це складає відповідно 0,39% від усіх випадків госпіталізації.

Слід зазначити, що це попередні дані. Крім того, вони не враховують безсимптомні захворювання та ті випадки, в яких хворі на COVID-19 люди не робили тестів та не зверталися за медичною допомогою.

Ця статистика свідчить про те, що усі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби.

Встигніть захиститися до нової хвилі COVID-19. Допоможіть записатися на щеплення своїм близьким та зробіть це самі.

Де вакцинуватися проти COVID-19 та як записатися на щеплення, можна дізнатися на vaccination.covid19.gov.ua або за телефоном контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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