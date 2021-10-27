Вакцинация детей от коронавируса: как привиться в Харькове

В Харькове начнут прививать от коронавируса детей. Вакцинировать будут подростков возрастом 12-17 лет, сообщила на брифинге заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, пишет "Суспільне".

По словам вице-мэра, пункты вакцинации сейчас есть во всех детских поликлиниках, но пока прививают там взрослых.

"Как только мы начнем работать с детским населением, пункты вакцинации просто переключатся на детское население. У нас там уже все организовано, рука "набита", они натренировались на взрослых", - рассказала Светлана Горбунова-Рубан.

В свою очередь, директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов на брифинге 26 октября сообщил, что вакцинировать ребенка можно будет с 27 октября. Чтобы привиться, ребенку нужно согласие родителей.

"Рекомендуют прививать ребенка мРНК вакциной, такой как Comirnaty/Pfizer. Я бы советовал обратиться к своему семейному врачу, проконсультироваться с ним и сделать у него эту вакцинацию. Хотя по желанию, можно в любом пункте прививки", - сообщил Максим Хаустов.

Светлана Горбунова-Рубан добавила, что в Харькове увеличится количество пунктов вакцинации. В частности, планируется, что новые пункты, где можно будет сделать прививку от коронавируса, отроются в ТРЦ "Никольский" и "Французском бульваре".

Напомним, прививать от коронавируса детей старше 12 лет разрешил Минздрав. Соответствующий приказ от 13 октября опубликован на сайте ведомства.

В Минздраве отметили, что рекомендуют прививать детей вакциной Pfizer и только при наличии у них других прививок в соответствии с возрастом. Применение Comirnaty от Pfizer/BioNTech противопоказано в случае наличия в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям рекомендуют вводить две дозы с интервалом между первой и второй дозой 21-28 суток.

Ранее сообщалось, что отстранят от работы и лишат зарплаты невакцинированных учителей. Если до ноября сотрудники сферы образования не сделают прививку от COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы. Об этом сообщил министр охраны здоровья Виктор Ляшко.

По его словам, вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей.

Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19- там есть и учителя.

Источник: sq.com.ua

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