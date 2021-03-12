Вакцинация от COVID-19: на Харьковщине за сутки прививки получили 320 человек
На Харьковщине за прошедшие сутки прививки против коронавируса COVID-19 получили 320 человек.
Об этом сообщается на Фейсбук-странице Министерства здравоохранения.
Всего с начала кампании вакцинированы 38237 человек, они получили первую дозу. За сутки в Украине прививки от коронавируса сделали 8859 человек.
По данным МОЗ, наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области, там прививку получили 950 человек. За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых - в Донецкой области (4114 прививок), меньше всего сделано прививок в Черниговской области - 626.
Количество прививок, проведенных за последние сутки в регионах:
Винницкая область - 370 прививок;
Волынская область - 160 прививок;
Днепропетровская область - 800 прививок;
Донецкая область - 610 прививок;
Житомирская область - 128 прививок;
Закарпатская область - 280 прививок;
Запорожская область - 320 прививок;
Ивано-Франковская область - 262 прививки;
Киевская область - 950 прививок;
Кировоградская область - 320 прививок;
Луганская область - 180 прививок;
Львовская область - 320 прививок;
г. Киев - 230 прививок;
Николаевская область - 250 прививок;
Одесская область - 230 прививок;
Полтавская область - 510 прививок;
Ровенская область - 320 прививок;
Сумская область - 389 прививок;
Тернопольская область - 560 прививок;
Харьковская область - 320 прививок;
Херсонская область - 400 прививок;
Хмельницкая область - 280 прививок;
Черновицкая область -260 прививок;
Черниговская область - 80 прививок.
Черкасская область - 330 прививок.
Напомним, 23 февраля Украина получила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca индийского производства, а 24 февраля в стране стартовала кампания по вакцинации от COVID-19.
По состоянию на 11 марта в Украине первую дозу вакцины получили 29378 человек.