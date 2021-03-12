Вакцинация от COVID-19: на Харьковщине за сутки прививки получили 320 человек

На Харьковщине за прошедшие сутки прививки против коронавируса COVID-19 получили 320 человек.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице Министерства здравоохранения.

Всего с начала кампании вакцинированы 38237 человек, они получили первую дозу. За сутки в Украине прививки от коронавируса сделали 8859 человек.

По данным МОЗ, наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области, там прививку получили 950 человек. За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых - в Донецкой области (4114 прививок), меньше всего сделано прививок в Черниговской области - 626.

Количество прививок, проведенных за последние сутки в регионах:

Винницкая область - 370 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 800 прививок;

Донецкая область - 610 прививок;

Житомирская область - 128 прививок;

Закарпатская область - 280 прививок;

Запорожская область - 320 прививок;

Ивано-Франковская область - 262 прививки;

Киевская область - 950 прививок;

Кировоградская область - 320 прививок;

Луганская область - 180 прививок;

Львовская область - 320 прививок;

г. Киев - 230 прививок;

Николаевская область - 250 прививок;

Одесская область - 230 прививок;

Полтавская область - 510 прививок;

Ровенская область - 320 прививок;

Сумская область - 389 прививок;

Тернопольская область - 560 прививок;

Харьковская область - 320 прививок;

Херсонская область - 400 прививок;

Хмельницкая область - 280 прививок;

Черновицкая область -260 прививок;

Черниговская область - 80 прививок.

Черкасская область - 330 прививок.

Напомним, 23 февраля Украина получила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca индийского производства, а 24 февраля в стране стартовала кампания по вакцинации от COVID-19.

По состоянию на 11 марта в Украине первую дозу вакцины получили 29378 человек.

Агентство Телевидения Новости