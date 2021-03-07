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Вакцинация от COVID-19 в Украине: прививки получили более 17 тысяч человек

Вакцинация от COVID-19 в Украине: прививки получили более 17 тысяч человек

С начала вакцинации в Украине, с 24 февраля, одну дозу COVID-препарата получили 17 037 человек.

В Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса прививки были сделаны 17 037 гражданам. За минувшие сутки привили первой дозой препарата 1 279 человек, сообщает Правительственный портал.

Вместе с тем отмечается, две дозы COVID-препарата пока не получил никто.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля.

В НАН подсчитали необходимые темпы вакцинации в стране. Так, Украине необходимо до конца года провакцинировать от COVID-19 30 миллионов граждан до конца года, то есть по 100 тысяч ежедневно.

 

Агентство Телевидения Новости

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