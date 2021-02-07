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Вакцинацію від COVID-19 у Збройних Силах мають розпочати наприкінці лютого

Вакцинацію від COVID-19 у Збройних Силах мають розпочати наприкінці лютого

Про це повідомив АрміяInform тимчасовий виконувач обов’язків командувача Медичних сил полковник медичної служби Сергій Халік.

— Під час першого етапу вакцинації у Збройних Силах щеплення отримають військовослужбовці, які стримують збройну агресію Російської Федерації уДонецькій та Луганській областях, а також особи, які невдовзі плануються на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медичний персонал, — зазначив Сергій Халік.

Імунізація від COVID-19 має проводитися за згодою особи спеціальними бригадами з вакцинування, що вже пройшли відповідну сертифікацію.

Источник: mil.gov.ua

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