"Вакцинированы - значит защищены". В Украине стартовала кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка

Министерство здравоохранения Украины начало кампанию по вакцинации от дифтерии и столбняка "Вакцинированы - значит защищены".

В Офисе поддержки региональных коммуникаций трансформации системы здравоохранения рассказали о рисках возникновения новой вспышки дифтерии.

«Украина может оказаться на пороге новой вспышки дифтерии, ведь среди населения очень низкий уровень вакцинации. Страна уже переживала это в 1990-х годах. Тогда из-за вспышки умерло 696 человек. Почти тысяча триста харьковчан заболели, и они ощутили на себе последствия этой серьезной болезни», - сообщили в Офисе и отметили, что сейчас можно предупредить это – для этого нужно вакцинироваться. И лучше это сделать до начала учебного сезона.

Согласно календарю прививок, детям делают вакцинацию против дифтерии, коклюша и столбняка вакциной АКДС трижды в течение первого года жизни, в 18 месяцев, а в шесть лет и 16 лет проводится ревакцинация против дифтерии и столбняка.

Взрослые должны проходить обязательную ревакцинацию против дифтерии и столбняка (вакцина АДС-М) каждые 10 лет после 16 лет.

Необходимо запомнить, что иммунитет против дифтерии не сохраняется на всю жизнь.

Чтобы прививаться самому или сделать прививку своему ребенку, то необходимо прийти к своему семейному врачу, терапевту или педиатру. С врачом нужно проверить записи в медицинской карточке о вакцинации и при необходимости сделать прививку.

«В случае, когда вам говорят, что в медицинском учреждении нет вакцины, следует обратиться за разъяснениями к главврачу. Если руководитель не может предоставить необходимую информацию, требуйте ответ в структурном подразделении по вопросам здравоохранения вашей области по наличию вакцины», - рассказала и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун.

По ее информации, в Харьковской области сейчас количество бесплатных вакцин превышает 100% от её потребностей.





Агентство Телевидения Новости