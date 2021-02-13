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Вакцины нет, но медики тренируются: 150 харьковских врачей учатся делать прививки онлайн

Вакцины нет, но медики тренируются: 150 харьковских врачей учатся делать прививки онлайн

Перед началом вакцинации от коронавируса для медицинских бригад организовано обучение. Как сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Геннадий Бондарчук, 24 бригады медработников учатся делать прививки в режиме онлайн, пишет KHARKIV Today.

Онлайн-обучение ведется по графику, разработанному МОЗ.

В составе каждой бригады — шесть человек. В их числе – сотрудники первичного звена медико-санитарной помощи, работники департамента и медики больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом. Всего обучение проходят свыше 150 человек.

Геннадий Бондарчук уточнил, что после обучения медики передадут знания своим коллегам, и будут обучать своих сотрудников. Когда же появится сама вакцина, неизвестно.

"Мы считаем, что проведение вакцинальной кампании COVID-19 не будет иметь каких-то особенностей по сравнению с проведением вакцинальных кампаний относительно других заболеваний", — отметил чиновник.

Напомним, в Харьковскую область доставят противокоронавирусную вакцину Pfizer, разработанную в партнерстве с немецкой фирмой BioNTech. Как сообщил депутат Харьковского областного совета Владимир Скоробагач, вакциной Pfizer планируется привить 1900 медиков, работающих по COVID-пакетам. Вакцина Pfizer требует особых условий хранения и транспортировки: препарат должен храниться только при очень низкой температуре не ниже минус 70 градусов, а после доставки в центр вакцинации его нужно разморозить и использовать в течение пяти дней, иначе он может испортиться. Для формирования иммунитета требуется вторая инъекция - через месяц.

Ранее заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук заявлял, что в феврале текущего года начнется первая волна иммунизации населения Харьковской области. За время первой волны планируется привить свыше 15 тысяч человек. Вторая волна иммунизации запланирована на апрель: в рамках нее вакцинируют 125 тысяч жителей Харьковской области.

Источник: sq.com.ua

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