Вакцины пока нет, но на Харьковщине вовсю готовятся к COVID-вакцинации

За минувшие сутки в Харьковской области зафиксировали 189 новых случаев заболевания Ковид-19. Еще 10 человек умерли. В областном департаменте здравоохранения говорят, что такая высокая летальность, которую фиксируют в последние дни, связана с возрастом больных. А вот общее количество больных значительно снизилось, профильные больницы заполнены менее чем на половину, сейчас там находится более 1700 пациентов.

Геннадий Бондарчук, и.о. директора департамента здравоохранения:

Кількість хворих, які наразі перебувають на стаціонарному лікуванні, так, значно зменьшилась. Але ми бачимо, що кількість хворих похилого віку на сьогодняшний день, на привеликий жаль, на сьогодні збільшується, а це є критичним моментом у тих наслідках, які ми спостерігаєм.

Главным контраргументом против эпидемии должна стать вакцинация, которая должна начаться в феврале, но сейчас, говорит Бондарчук, никаких официальных приказов и сроков ее проведения, как и самой вакцины или хотя бы ее названия, они не получили. При этом уже есть предварительное согласие 15 тысяч медиков, которые должны быть привиты во время первой волны. Окончательное согласие в письменном виде медики предоставят после того, как узнают, какой вакциной их будут прививать. Если будет идти речь о «Пфайзер», то прививки нужно будет сделать за 5 дней, после доставки вакцины в Харьков, ведь здесь нет камер глубокой заморозки.

Геннадий Бондарчук, и.о. директора департамента здравоохранения:

Морозильне обладнення на вакцини «Пфайзер» на рівні області не потрібне. Вакцина буде доставлена у відповідних морозильних камерах з Київа, й буде розморожена й будет хранитися при температурі +2 +8. Якщо будуть доставлені інші вакцини, які зберегаються при температурі -20, у нас є домовленності з областним аптечним складом, якйи має відповідні холодильники й ці вакцини будуть зберегатись там.

Сейчас в области сформировано 150 мобильных бригад, которые готовы в любое время начать компанию по вакцинации. Они проходят онлайн-обучение, но именно вакцинация ничем не будет отличаться от любой другой, поэтому, отмечает Бондарчук, не является чем-то сложным.

Агентство Телевидения Новости