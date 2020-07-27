«Ватные» ноги могут указывать на стресс или опасную болезнь

Многие люди сталкиваются с синдромом мышечной слабости в области ног. Это чувство ещё называют состоянием «ватных» ног. Иногда это происходит из-за усталости или стресса, но если синдром начал посещать регулярно, то это может сигнализировать о развитии опасного заболевания.

Обычно мышечная усталость наблюдается при серьезных гормональных сбоях. Усталость ног может указывать на синдром Гийена — Барре, рассеянный склероз, проблемы в работе щитовидной железы и другие болезни, связанные с гормонами.

В самом худшем случае ноги предупреждают об железодефицитной анемии. Это происходит при низком уровне эритроцитов в крови, который провоцируется нехваткой железа. Анемия имеет и ряд других симптомов: онемение конечностей, быстро возникающая одышка и утомляемость.

Источник: Новости Ю

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