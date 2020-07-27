Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:10
Просмотров: 139

«Ватные» ноги могут указывать на стресс или опасную болезнь

«Ватные» ноги могут указывать на стресс или опасную болезнь

Многие люди сталкиваются с синдромом мышечной слабости в области ног. Это чувство ещё называют состоянием «ватных» ног. Иногда это происходит из-за усталости или стресса, но если синдром начал посещать регулярно, то это может сигнализировать о развитии опасного заболевания.

Обычно мышечная усталость наблюдается при серьезных гормональных сбоях. Усталость ног может указывать на синдром Гийена — Барре, рассеянный склероз, проблемы в работе щитовидной железы и другие болезни, связанные с гормонами.

В самом худшем случае ноги предупреждают об железодефицитной анемии. Это происходит при низком уровне эритроцитов в крови, который провоцируется нехваткой железа. Анемия имеет и ряд других симптомов: онемение конечностей, быстро возникающая одышка и утомляемость.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: здоровье

Читайте ещё:

В Харькове будут судить врача, который покалечил пациента
25.07.2020 08:20    371
5 заболеваний, с постановкой диагноза которых могут ошибиться даже профессионалы
24.07.2020 07:05    329
В Харькове до конца лета все терапевты смогут проводить видеоприемы пациентов
23.07.2020 07:27    232
Эксперты рассказали, почему опасно спать с включенным вентилятором
20.07.2020 08:53    257
Панічні атаки: що це таке і що робити
20.07.2020 08:14    266
Синдром раздраженного кишечника: назван простой способ избавиться от недуга
17.07.2020 02:38    762
COVID-19 може серйозно зашкодити мозку
13.07.2020 07:54    310
Медики в Харькове спасли утопленника
13.07.2020 06:51    223
В Испании исследование показало антитела к коронавирусу у 5% людей
08.07.2020 10:32    195
"Сезон" кишкових інфекцій у розпалі – 5 кроків захисту від ЦГЗ
07.07.2020 09:26    189
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 