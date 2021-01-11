Вчені назвали 7 найкращих домашніх засобів проти застуди

Існує багато домашніх засобів, які допомагають позбутися симптомів грипу застуди. Вони ефективні та не мають побічних ефектів, які можуть мати ліки.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Ось найпоширеніші домашні засоби проти застуди, якими ви можете скористатися цього сезону:

Полоскання солоною водою. Солона вода очищує горло та дихальні шляхи. Додайте 1/2 ч.л. солі у склянку теплої води і полощіть нею горло тричі на день.

Часник. Часник – це джерело аліцину, який має антибактеріальні властивості і допомагає знищити збудників хвороби. Включіть часник до раціону, якщо страждаєте на грип чи застуду. Можна додати його до своїх страв, чи обсмажити кілька зубчиків на олії та з’їсти.

Цинк. Вживання продуктів, багатих на цинк, допомагає організму виробляти більше білих кров’яних тілець, що необхідні для боротьби з патогенами та зміцнення імунітету. Червоне м’ясо, морепродукти, бобові, насіння та яйця – це лише деякі з продуктів харчування, що здатні забезпечити вас цинком.

Мед. Мед має протимікробні властивості, що можуть допомогти у боротьбі з хвороботворними бактеріями та вірусами. Розмішайте дві чайні ложки меду в склянці теплої води і випийте, щоб полегшити кашель та біль у горлі.

Пряний чай. Кориця, імбир та чорний перець не тільки нададуть вашому чаю незвичайного пряного смаку, а і допоможуть у боротьбі з симптомами застуди.

Молоко з куркумою. Куркума містить куркумін – сильний антиоксидант, який допомагає вирішити багато проблем зі здоров’ям. Тому випиваючи склянку теплого молока з куркумою перед сном, ви зможете швидше позбутись болю в горлі та кашлю.

Ефірні олії. Ефірні олії допомагають стримувати розмноження вірусу. Олії кориці, перцевої м’яти, евкаліпту та чебрецю вважаються найкращими для людей, які хворіють на грип та застуду.

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