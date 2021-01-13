Вчені назвали відвари трав, які успішно лікують коронавірус

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я зацікавилися, чи можна використовувати проти коронавірусу настої і відвари на основі полину, які жителі Мадагаскару використовують для лікування малярії.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Медики підтвердили, що екстракт полину може уповільнювати формування нових частинок коронавірусу нового типу в культурах клітин легенів. Крім того, вчені припустили, як саме вони можуть діяти на SARS-CoV-2.

Для боротьби з коронавірусом вчені не тільки створюють нові ліки, а й перевіряють, чи можуть впоратися з ним вже існуючі препарати. Наприклад, розмноження SARS-CoV-2 можуть уповільнювати засоби, розроблені раніше проти лихоманки Ебола і гепатиту C. Восени минулого року фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я зацікавилися, чи можна використовувати проти коронавірусу настої і відвари на основі полину, які жителі Мадагаскару використовують для лікування малярії.

Американські біологи і медики під керівництвом професора Політехнічного інституту Вустера (США) Памели Везерс перевірили, чи діють подібні відвари на культури клітин, заражених коронавірусом. Вчені підготували декілька подібних зіль з різних сортів полину, вивчили їх хімічний склад і обробили ними два типи культур клітин легенів і інших тканин тіла, куди проникає SARS-CoV-2.

Виявилося, що всі типи подібних відварів сповільнювали або навіть повністю придушували розмноження коронавірусу в культурах клітин.

Источник: Час-Дій.

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