Вчені створили онлайн-калькулятор, який показує, на скільки років збільшиться життя при зміні харчування

Вчені розробили модель, згідно з якою їжа, яку людина їсть, безпосередньо впливає на її життя.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Тож змінивши харчування на більш здорове, можна розрахувати, як це вплине на тривалість життя. Їхні рекомендації принесуть користь людям будь-якого віку, але особливо молодим.

За оцінками, пов’язані з харчуванням захворювання щороку призводять до 11 млн випадків смерті та 225 млн випадків інвалідності. Розуміючи, що харчування має основне значення для здоров’я, норвезькі вчені з університету Бергена проаналізували безліч даних і розробили онлайн-калькулятор, що дозволяє оцінити вплив конкретних дієтичних змін на тривалість життя.

Вчені змоделювали, що станеться, якщо замість типового західного раціону (фастфуд, бекон, стейк, випічка, молочні коктейлі, солодкі напої) людина почне дотримуватись харчування з великою кількістю овочів, фруктів, бобових, цільнозернових продуктів, горіхів, а також знизить кількість червоного та переробленого м’яса.

Виявилося, що у людей середнього віку тривалість життя збільшиться більш ніж на 10 років. Для людей старше 60 років – приблизно на вісім років, а після 80 років – приблизно на три роки.

Коментар: “Розуміння відносного потенціалу різних груп продуктів харчування для здоров’я допоможе людям досягти значних покращень“, – кажуть автори.

Калькулятор Food4HealthyLife може бути корисним інструментом для лікарів та звичайних людей, щоб оцінити вплив вибору продуктів на здоров’я.

Источник: Час-Дій.

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