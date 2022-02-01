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Вчені знайшли ймовірну причину задишки після COVID-19

Вчені знайшли ймовірну причину задишки після COVID-19

Вчені виявили аномалії в легенях, які можуть пояснити, чому деякі пацієнти, що перехворіли на COVID-19, страждають на задишку навіть після одужання.

Дослідження, в якому взяли участь 36 людей, проводять вчені Оксфордського університету, повідомляє The Guardian. Робота вчених ще не отримала незалежної оцінки.

Науковці з'ясували, що COVID-19 може викликати мікроскопічні ушкодження легень, які не можна виявити за допомогою звичайних тестів.

Задишка є симптомом у більшості пацієнтів з Long COVID, але поки не зрозуміло, чи пов’язано це з іншими факторами, зокрема, структурою дихання, втомою чи чимось більш фундаментальним.

Під час дослідження вчені порівняли три групи пацієнтів: людей з постковід, які мають задовільні результати КТ, людей, яких госпіталізували з COVID-19 більше 3 місяців тому і які не хворіли довго, та здорових людей.

Щоб побачити аномалії, вчені робили пацієнтам магнітно-резонансну томографію (МРТ), оскільки КТ показувало нормальну структуру легень.

Початкові результати виявили, що у пацієнтів з Long COVID спостерігаються значні порушення транспортування кисню з легень у кров, навіть якщо інші тести вже були негативними.

Подібні відхилення виявили і у пацієнтів, які були госпіталізовані з важкою формою COVID-19.

Вчені зробили висновок, що вірус викликає певну стійку аномалію в мікроструктурі легень або їхніх судинах.

Дослідники припустили, що такі функції легень, як-от обмін вуглекислого газу та кисню, можуть бути порушені, навіть якщо структура легень виглядає нормальною.

У майбутньому дослідники планують перевірити свої висновки на більшій кількості пацієнтів.

Докторка Луїза Зігфрід, спеціалістка із охорони здоров'я в Оксфордському університеті, яка не брала участі в дослідженні, сказала, що результати підтвердили необхідність комплексного діагностичного обстеження тих, у кого тривають симптоми.

"Ці ранні висновки дійсно цікаві і відповідають іншим новим даним про дефекти легеневої перфузії після інфекції Sars-CoV-2, які спостерігаються у дорослих, а також у підлітків", – сказала вона.

Источник: life.pravda.com.ua

Автор: Яна Осадча

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