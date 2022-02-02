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Відрізнити COVID-19 від ГРВІ можна лише за допомогою тестування – Ігор Кузін

Відрізнити COVID-19 від ГРВІ можна лише за допомогою тестування – Ігор Кузін

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що визначити, чим саме хворіє людина, на COVID-19 чи на інше вірусне захворювання, можливо лише за допомогою тестування.

«Жодних альтернативних шляхів, як відрізнити – це “Омікрон” чи гостра респіраторна вірусна інфекція, крім тестування, не існує. Можна використовувати швидкі тести на респіраторну групу, до прикладу на грип, або швидкі тести на коронавірус. Лише так можна визначити діагноз», – заявив Ігор Кузін в ефірі «1+1».

Заступник міністра охорони здоров’я додав, що наразі хоча і спостерігається зростання захворюваності на COVID-19 серед дітей, проте вони, як і раніше, переносять коронавірус легше за дорослих. Водночас у дітей набагато частіше спостерігається підвищення температури тіла. Разом з тим, існує залежність перебігу хвороби від наявності супутніх захворювань та щеплень. Вакцинація допомагає захистити однаково як дітей, так і дорослих, від тяжких ризиків COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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