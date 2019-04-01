Ведет ли к раку вода в пластиковых бутылках?

Употребление воды из пластиковых бутылок может приводить к раку – такая теория существует. Химик Джо Шварц утверждает: она неверна.

Гипотеза об опасности употребления воды из пластиковых бутылок подразумевает, что в жидкость, долго время находящуюся в пластике, проникают нежелательные и опасные для организма химические вещества. Но ведущий канадский химик, директор управления по науке и обществу в Университете Макгилла Джо Шварц заявил: люди, которые пьют воду из пластиковых бутылок, могут успокоиться: развитие рака по этой причине им не грозит.

«Пластификаторы из бутылок не выщелачиваются в воду», — отметил ученый.

Как пишет Daily Mail, доктор Шварц прокомментировал утверждения о том, что последние исследования выявили возможную связь воздействия этих веществ с возникновением онкологии. Говорят об этом, химик сказать, что «опасность не равняется риску».

По его мнению ученого, для в качестве профилактики рака гораздо эффективнее отказываться от употребления вредных продуктов, — например, от жареного бекона. При этом сам канадский химик, по собственному признанию, воду из пластиковых бутылок не пьет. Но не потому, что боится рака, а из желания не засорять пластиком окружающую среду.

Источник: newsyou.info

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