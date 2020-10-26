Великобритания – первая страна в мире, которая намеренно заразит добровольцев для продвижения исследований

В своем заявлении британские исследователи из Имперского колледжа Лондона объявили, что собираются приступить к так называемой «инфекционной проблеме». Критикуемый с этической точки зрения, этот подход заключается в сознательном заражении здоровых добровольцев вирусом с целью ускорения исследований, в частности, проведения лечения и оценки вакцин-кандидатов.

Что планирует компания?

Уже в марте 2020 года британская лаборатория Hvivo опубликовала объявление, предлагающее эквивалент 4000 евро всем, кто хотел бы сознательно заразиться коронавирусом. Тогда он искал около 24 добровольцев. Именно в рамках партнерства с этой лабораторией Имперский колледж Лондона и другие британские организации приступят к реализации «Программы Human Challenge».

Первый шаг проекта — изучить возможность заражения здоровых добровольцев коронавирусом Sars-CoV-2. В исследовании будут участвовать добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет без истории болезни или симптомов Covid-19, без основных проблем со здоровьем и без известных факторов риска (болезни сердца, диабет или ожирение и т. д.). Затем цель будет заключаться в том, чтобы выяснить, какое наименьшее количество вируса необходимо, чтобы вызвать у человека развитие Covid-19. Речь идет об исследовании характеристик вируса.

На этом первом этапе добровольцы будут инфицированы естественным путем, другими словами, через носовую полость. Затем они будут находиться под наблюдением две с половиной недели.

После завершения этого первого этапа исследователи планируют использовать эту инфекционную проблему для изучения того, как вакцины-кандидаты действуют в организме, для сравнения эффективности различных вакцин-кандидатов, для изучения потенциальных методов лечения и их эффектов, а также для изучения реакции иммунной системы.

Заверив, что будет сделано все возможное для обеспечения безопасности добровольцев, доктор Крис Чиу, исследователь из отдела инфекционных заболеваний Имперского колледжа Лондона, считает, что инфекционная проблема может «улучшить наше понимание Covid-19 уникальным образом и ускорить разработку множества новых методов лечения и потенциальных вакцин против Covid-19».

Исследования

Источник: 1 Минута