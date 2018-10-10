Вино руйнує ракові клітини — вчені

Ресвератрол, що міститься в винограді, зменшує кількість ракових клітин і навіть здатен захищати від пухлин.

Це з’ясували вчені з Університету Женеви, провівши дослідження на мишах, пише The Daily Mail.

Протягом певного часу гризуни зазнавали впливу хімічних речовин, що містяться у сигаретному димі та викликають рак. Через це у деяких мишей виник рак легенів. Частині з них вчені протягом 26 тижнів давали ресвератрол, а частину – жодним чином не лікували. При цьому пухлини у тих мишей, які лікувалися за допомогою ресвіратролу, були меншими, ніж у тих, хто не лікувався.

Була ще одна група мишей, які на початок експерименту не захворіли на рак під впливом сигаретного диму. Частині гризунів з цієї групи вчені також давали ресвератрол. Лише у 37% з них згодом розвивалася хвороба у порівнянні з 87% тих, коли цю сполуку не давали.

Річ у тім, що ресвератрол досягає наших легень лише під час вдихання через ніс. Якщо приймати сполуку перорально, вона руйнується протягом кількох хвилин, перш ніж досягає легенів. При вдиханні через ніс концентрація ресвератрола в легенях мишей була в 22 рази вище, ніж тоді, коли вони ковтали цю сполуку. Саме тому, переконані вчені, велика кількість вина не захистить від раку.

«Ресвератрол може виконувати профілактичну роль проти раку легенів«, – переконана автор автор дослідження професорка Мюріель Куенд.

Источник: http://changeua.com

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