Випадок дифтерії в Києві: стало відомо, в якому стані дитина – ВІДЕО

У картці хворого відсутні щеплення від інших захворювань, при цьому вакцина від дифтерії в документі була записана

Дитина, яка захворіла на дифтерію, нині перебуває в лікарні у стабільному стані. В неї легка форма захворювання, утім в лікувальному закладі вона проведе ще близько тижня. Про це під час брифінгу повідомили представники Київської міської державної адміністрації та медики, інформує кореспондент "5 каналу" Анна Рибалка.

Вони також зазначили, що у картці хворого відсутні щеплення від інших захворювань, при цьому вакцина від дифтерії в документі була записана.

Вже в приватних розмовах мати учня повідомила, що щеплення від захворювання її сину не робили.

Під час брифінгу в КМДА закликали дорослих і дітей вакцинуватися та запевнили, що мають достатню кількість вакцини. У Києві їх близько 120 тисяч. Мають також медики і 8 ампул сироватки, яку вводять пацієнтам із тяжкою формою захворювання.

Директор "Центру первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району Києва" Юрій Сміщук говорить: "В карточці є письмові відмови матері дійсно від щеплень, а не від дифтерії, тому що календар щеплень там інші також вакцинації. Так що в нас є записи, що вона відмовлялася від щеплень інших вакцин, не проти дифтерії".

Сміщук додає: "Дитина захворіла 16 жовтня, до лікарів мама звернулася 18 числа. Лікар-педіатр оглянула, призначила лікування, взяла мазочки. На той час в дитини була клініка ангіни, 39 температура. В понеділок 21 згідно інструкції дитина була під активним наглядом і лікуванням. Її стан покращився. Тим не менш, 22 отримали від лабораторного центру висновок, що мазочки виявили бактерії дифтерії. Попереднім заключенням було, що це не токсигенна паличка". Він також додав, що в Києві незадовільний відсоток охоплення щеплень серед населення. Каже: "Необґрунтований. Дикунство громадян обурює".

Василь Животенюк, начальник відділу департаменту охорони здоров'я, каже: "Ми маємо сироватку. Вона розміщена у Дитячій клінічній інфекційній лікарні. Вона поступила ось недавно, поступила у серпні місяці. До серпня місяця також була сироватка, яка знаходилася в карантині, тобто без сироватки ми не були. На даний час вісім доз".

Источник: 5.ua

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