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Вирус мог появиться еще восемь лет назад: ученые назвали новую причину возникновения COVID-19

Вирус мог появиться еще восемь лет назад: ученые назвали новую причину возникновения COVID-19

Коронавирус мог появиться в Ухане еще 8 лет тому назад

Американские ученые выдвинули новую версию о происхождении коронавируса. Они отмечают, что вирус мог появиться еще в 2012 году.

Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон внимательно изучили записи врача Ли Сюй, который лечил в 2012 году шахтеров из китайской провинции Юньань. Выяснилось, что рабочие занимались расчисткой шахты от экскрементов летучих мышей, а после у них появились симптомы, очень похожие на COVID-19: кашель, лихорадка, пневмония и ломота в теле. Три шахтера в результате болезни погибли. Об этом пишет The New York Post.

Больных работников пытались лечить при помощи искусственной вентиляции легких, антикоагулянтов и антибиотиков. В записях врача также указано, что он отправлял образцы вируса в лабораторию в Ухане, чтобы найти источник инфекции. Результаты анализов показали, что у шахтеров вирус типа SARS, а источником заражения стала летучая мышь вида южнокитайский подковонос.

Как отмечают американские специалисты, записи врача за 2012 год заставляют полностью пересмотреть все, что ученые ранее знали о происхождении COVID-19. Они отметили, что есть вероятность того, что вирус на самом деле был в лаборатории в Ухане и "сбежал" оттуда.

Вирусолог Ши Чжэнли, которая занималась изучением коронавирусов, которые были обнаружены у летучих мышей, написала в своем заключении, что шахтеры в 2012 году погибли от грибковой инфекции.

"Мы понимаем, что статья распространяется в научных кругах подпольно. Люди видят, что это достойная работа, но они не хотят показывать ее публике, потому что коронавирус стал очень политизированным", - резюмировали американские ученые.

Источник: www.rbc.ua/

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