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Вирусолог назвал категорию людей, которые тяжелее переносят постковидный синдром

Вирусолог назвал категорию людей, которые тяжелее переносят постковидный синдром

Медики выделяют отдельную категорию пациентов, которые тяжелее всего переносят постковидный синдром, рассказал вирусолог Георгий Викулов.

Существует понятие «продленный COVID-19» у группы риска. Оно относится к тем больным, которые тяжело справляются с коронавирусной инфекцией, объяснил директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Сахарный диабет, онкозаболевания, ожирение, гипертоническая болезнь — эти болезни располагают к продленным симптомам коронавирусной инфекции. Нужна ранняя диагностика и назначение адекватной терапии», — передает его слова Общественная Служба Новостей.

Постковидный синдром не имеет привязки к определенному штамму вируса SARS-CoV-2, он связан с COVID-19. Говоря об этом Викулов обратил внимание, что в реабилитации после заболевания нуждается каждый пациент. Подходов к восстановлению много. В их числе: дыхательные упражнения, двигательная активность и мобилизация сердечно-сосудистой системы.

О том, что симптоматика COVID-19 может сохраняться и после выздоровления, ранее заявляла руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова. Проявления болезни могут сохраняться от нескольких недель до месяцев.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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