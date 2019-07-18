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Військові лікарі з Харкова стали лауреатами Державної премії в галузі науки й техніки

Військові лікарі з Харкова стали лауреатами Державної премії в галузі науки й техніки

Харків’яни разом із київськими колегами вже отримали 46 патентів на медичні інструменти серед яких «диво-магніти», що дозволяють видаляти до 96% сторонніх тіл при вогнепальних пораненнях.

Державні премії присуджено групі військових та цивільних лікарів за напрямком: «Новітні технології діагностики та лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків». Про це повідомили в Інформаційному агентстві Міністерства оборони України в м. Харків.

Серед нагороджених були й офіцери Військово-медичного клінічного центру Північного регіону: провідний хірург Північного регіону полковник медичної служби Віктор Біленький та начальник клініки невідкладної медичної допомоги підполковник медичної служби Володимир Негодуйко.

«Левова частка сумісної роботи проводилася на сході України протягом останніх п’яти років. За цей час ми провели унікальну та копітку роботу, у підсумку якої вже є 46 патентів, і на цьому ми не зупиняємося», - зауважив полковник медичної служби Віктор Біленький.

Серед найвідоміших винаходів медиків можна назвати малий та великий набори хірургічного магнітного інструменту. Цей винахід у армії вже охрестили «диво-магнітом», адже завдяки ньому є можливість видалення сторонніх тіл до 96%.

«Тільки після впровадження в лікувальній практиці малого «диво-магніту», що спочатку поступив «на озброєння» медичних підрозділів на Донбасі, удвічі зменшилась кількість хірургічного втручання в ході лікування поранених. Середній же час операцій з видалення сторонніх тіл зменшилися практично в 3 рази. Загалом термін лікування поранених скоротився на 10% (або майже на 6 діб). Кількість ускладнень зменшилась у 2 рази. Ну, а заощадження державних коштів можна виміряти десятками мільйонів гривень», - пояснив підполковник медичної служби Володимир Негодуйко.

За його словами, саме завдяки спільній діяльності цивільних та військових медиків у нашій державі вперше проведено фундаментальні дослідження ланок патогенезу сучасних вогнепальних поранень з експериментальною розробкою та клінічним впровадженням нових методів діагностики.

Як зазначив начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону полковник медичної служби Юрій Подолян, цей заклад співпрацює з понад 50 цивільними установами, що займаються лікуванням чи дослідженням у галузі охорони здоров’я.

Військові лікарі з Харкова стали лауреатами Державної премії в галузі науки й техніки

Військові лікарі з Харкова стали лауреатами Державної премії в галузі науки й техніки

Військові лікарі з Харкова стали лауреатами Державної премії в галузі науки й техніки

Військові лікарі з Харкова стали лауреатами Державної премії в галузі науки й техніки

Источник: kharkivoda.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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