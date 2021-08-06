Вживання знайомої кожному каші є профілактикою діабету

Метааналіз понад 60 досліджень показав, що регулярне вживання проса дозволяє краще контролювати рівень цукру у крові. А це корисно не лише для діабетиків, але й для тих, хто лише ризикує зіштовхнутися з цією хворобою.

Щороку мільйони людей починають хворіти на діабет другого типу. Ця хвороба пов’язана з низькою фізичною активністю і ожирінням. Оскільки епідемія ожиріння швидко поширюється, то збільшується й кількість діабетиків. Одночасно зростає й кількість тих, у кого фіксується переддіабет, тобто стійко підвищений рівень цукру в крові, який, однак, поки не дозволяє говорити про повноцінний метаболічний розлад.

І ось вчені провели метааналіз 65 досліджень, який показав, що щоденне вживання проса або пшона дозволяє взяти під контроль рівень цукру у крові. Якщо діабетики регулярно вживали просо, то у них показники глюкози падали на 12-15 % натщесерце або після їжі. Через деякий час рівень цукру у крові у таких людей опускався до переддіабетичних показників.

А ось у людей з переддіабетом просо дозволяло знизити показники глюкози у крові на 17 %, тим самим перейшовши від переддіабетичного стану до нормального. Отже, пшоно покращує глікемічну реакцію організму. Ось чому цей продукт обов’язково має бути у щоденному раціоні тих, хто належить до групи ризику через можливість розвитку діабету.

Стаття призначена лише для ознайомлювальних та освітніх цілей і не замінює професійні медичні консультації, діагностику або лікування. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем з будь-яких питань, які можуть виникнути у вас про стан здоров’я.

Источник: Новости Ю

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