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Вкусные лекарства от простуды: австралийский рецепт медовой настойки для иммунитета

Вкусные лекарства от простуды: австралийский рецепт медовой настойки для иммунитета

Врачи рассказали, как можно повысить свой иммунитет при помощи обычных простых подручных продуктов. Помочь восстановить силы организма может обычный мед, который нам с самого детства давали при простудах.

Диетолог Борис Скачко, утверждает, что основное преимущество меда — его натуральный состав. Он помогает восстановить в организме утраченный ресурс углеводов, минералов и микроэлементов. Также мед — один из редких продуктов природного происхождения, который можно назвать натуральным антибиотиком — он обладает антибактериальными свойствами. Также мед улучшает обмен веществ.

Вкусные лекарства от простуды: австралийский рецепт медовой настойки для иммунитета
Настойка из меда

Эксперт по качеству и безопасности продуктов говорит, что настойка с медом от простуды поможет побороть простуду

Рецепт такого вкусного осеннего “коктейля” очень простой. Берем 1 см корня имбиря, средний по размеру зубчик чеснока, полторы столовых ложки меда и 1,5 столовых ложки агавы. Все это измельчаем в блендере максимально быстро и тщательно, чтобы по консистенции смесь напоминала жидкую сметану. В готовый концентрат добавляем два стакана воды и на среднем огне варим около 10 минут, периодически помешивая.

Затем убираем с огня и даем возможность охладиться. Остается добавить наш чудодейственный мед и сок лимона. Пить нужно напиток немного теплым.

Источник: 1 Минута

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