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Вкусный секрет красоты и молодости Синди Кроуфорд: смузи от знаменитой супермодели

Вкусный секрет красоты и молодости Синди Кроуфорд: смузи от знаменитой супермодели

Американская супермодель Синди Кроуфорд ярая поклонница здорового образа жизни. Она совсем не выглядит на 54 лет: все из-за регулярной физической активности и правильного питания. Свое утро она начинает с любимого напитка, который заряжает энергией.

Простым рецептом полезного смузи Синди Кроуфорд поделилась на своей странице в инстаграме. Такой витаминный напиток – настоящая витаминная бомба, для приготовления которой у вас уйдет всего несколько минут.

Что вам понадобится

  • 1 стакан миндального молока ⠀
  • 1/3 замороженный банан ⠀
  • 1 стакан свежего шпината (сейчас можно заменить на замороженный) ⠀
  • 10 листиков свежей мяты (по желанию)
  • 1 чайная ложка протеина
  • 2 чайные ложки любой пищевой добавки, которую вы используете. Звезда советует WelleCo Super Elixir Greens (комплекс против старения)
  • Горсть какао-порошка

Вкусный секрет красоты и молодости Синди Кроуфорд: смузи от знаменитой супермодели

Звезда обожает завтракать таким смузи/ Фото @cindycrawford

Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в интернет-магазин SHABO, выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами.

Способ приготовления

Готовьте этот напиток как любое обычное смузи: перебейте все ингредиенты в блендере до однородной смеси и перелейте в стакан. Для украшения используйте горсть какао.


Источник: http://life.24tv.ua

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Темы: красота

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