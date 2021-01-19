Вкусный секрет красоты и молодости Синди Кроуфорд: смузи от знаменитой супермодели
Американская супермодель Синди Кроуфорд ярая поклонница здорового образа жизни. Она совсем не выглядит на 54 лет: все из-за регулярной физической активности и правильного питания. Свое утро она начинает с любимого напитка, который заряжает энергией.
Простым рецептом полезного смузи Синди Кроуфорд поделилась на своей странице в инстаграме. Такой витаминный напиток – настоящая витаминная бомба, для приготовления которой у вас уйдет всего несколько минут.
Что вам понадобится
- 1 стакан миндального молока ⠀
- 1/3 замороженный банан ⠀
- 1 стакан свежего шпината (сейчас можно заменить на замороженный) ⠀
- 10 листиков свежей мяты (по желанию)
- 1 чайная ложка протеина
- 2 чайные ложки любой пищевой добавки, которую вы используете. Звезда советует WelleCo Super Elixir Greens (комплекс против старения)
- Горсть какао-порошка
Звезда обожает завтракать таким смузи/ Фото @cindycrawford
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Способ приготовления
Готовьте этот напиток как любое обычное смузи: перебейте все ингредиенты в блендере до однородной смеси и перелейте в стакан. Для украшения используйте горсть какао.
Источник: http://life.24tv.ua